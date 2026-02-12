Gli auricolari che indossi tutto il giorno e sembrano gioielli

Ogni mattina, prendi la borsa e infili gli auricolari per ascoltare musica durante il tragitto. Arrivi in ufficio e subito partono le chiamate, una dopo l’altra, tra mail e documenti da sistemare. Gli auricolari diventano un accessorio indispensabile, quasi come un gioiello, che accompagna tutto il giorno di lavoro.

Praticamente ogni giorno esci con la borsa al braccio, infili gli auricolari per la playlist del tragitto, poi arrivi in ufficio e iniziano le call, una dietro l'altra, intervallate da mail e documenti. A metà pomeriggio senti quella pressione fastidiosa nell'orecchio che ti fa venire voglia di toglierli anche solo per un attimo. Ma se li togli perdi il filo della conversazione, devi cercarli, reinserirli, aspettare che si riconnettano. La sera esci per una camminata veloce, riprovi a metterli ma ormai l'orecchio protesta. Gli auricolari dovrebbero accompagnare la giornata senza interferire, invece a volte diventano un peso da gestire.

