Gli atleti che si lamentano per il ghiaccio che suona e la giornalista americana che non sa usare il bidet | Olimpiadi Bestiali

Questa settimana, gli atleti si sono lamentati per il ghiaccio che produce strani suoni durante le competizioni. Nel frattempo, una giornalista americana ha fatto notizia per non sapere usare il bidet durante una intervista. La pausa è arrivata dopo settimane intense di gare, lasciando spazio a sport invernali e momenti curiosi che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Abbiamo deciso di prenderci qualche settimana di pausa. Calmi, non da Domeniche Bestiali, soltanto da palloni e campetti per sostituirli con scarponi, sci e sassi (da curling, non quelli che tirate dagli spalti). Sì, sebbene a Cortina e giù di lì noi gente da pane e mortadella non ci sia mai stata e lo slalom gigante l’ha fatto solo tra i coni (rubati dal cantiere per la fognatura) messi dal mister sulla terra battuta, ci dedicheremo a queste olimpiadi invernali. Perché in fin dei conti dove c’è bestialità c’è casa. NON SI DICE Se ci chiedessero di ricordare quello zero a zero della gara dicembrina di III Categoria di cinque anni fa noi lo ricorderemmo con brio e divertimento, commentando il fallaccio dello stopper, le imprecazioni del mister, la soave mamma del centrocampista che minaccia l’arbitro di preparargli la carbonara con la panna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La giornalista americana Alicia Lewis ha fatto notizia per un episodio insolito alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nel villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, gli atleti stranieri scoprono il bidet e rimangono sorpresi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Heraskevych sfida il divieto, userà il casco con gli atleti morti in guerra: Non viola le regoleIl CIO gli ha vietato di indossare il casco che riporta le immagini degli atleti ucraini morti in guerra, ma Heraskevych non arretra: Difficile gareggiare ... fanpage.it

Olimpiadi 2026, gli atleti si concentrano a fanno strani gesti prima delle gare: cos’è la tecnica Chair FlyingMolti partecipanti alle Olimpiadi di Milano Cortina stanno utilizzando strategie di visualizzazione mentale per concentrarsi e ripassare mentalmente tutti ... fanpage.it

Poste Italiane. . Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: il ruolo di Poste Italiane, Premium Logistics Partner di questo grande evento sportivo. Nel servizio del TG Poste i numeri e le forze che Poste Italiane ha messo in campo. https://tgpost - facebook.com facebook

"Ci vuole un fisico bestiale" cantava Carboni. E sulla #Stelvio non c'è nulla di più vero. Von Allmen rasenta la perfezione. Imbattibile, è oro. Ma il resto del podio è tutto azzurro, con #Franzoni e #Paris. Giornata indimenticabile. #MilanoCortina2026 #Olimpiadi x.com