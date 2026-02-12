Gli anarchici bolognesi sostengono l’assalto | Basta sfruttamenti No al capitalismo

Gli anarchici di Bologna esprimono il loro sostegno all’attacco contro i treni. Nei giorni scorsi, due ordigni incendiari sono stati piazzati sui binari, uno a Pesaro e uno a Castel Maggiore, provocando danni ai treni. Gli anarchici bolognesi condividono il messaggio di protesta contro lo sfruttamento e il capitalismo, e sui loro sitiweb rilanciano le cronache di quanto accaduto, definendosi parte di un movimento che agisce “nei bassifondi” della città.

Anche dagli anarchici bolognesi arriva il sostegno all' attacco sincronizzato ai treni, messo in atto sabato all'alba con due ordigni incendiari artigianali a Pesaro e a Castel Maggiore, Bologna, sui binari: lo stesso messaggio riportato a due giorni dal sabotaggio sul sito simile, 'Sottobosko - esperienze licheniche', spunta ora su 'Le Brughiere', uno dei blog di quell'area, che riporta "le cronache dai bassifondi bolognesi", si legge nella definizione. Le brughiere "sono libere, antiautoritarie e contro qualsiasi forma di sfruttamento – così si auto descrivono - e intendono rovesciare i paradigmi del controllo patriarcale, capitalista e istituzionale e i modelli dominanti spersonalizzanti in cui sono inserite".

