Giulia Soponariu si prepara a fare il suo debutto come conduttrice in Slovenia. Dopo aver conquistato il secondo posto al Grande Fratello, la influencer italiana si sposta all’estero per intraprendere questa nuova avventura. La sua presenza in tv si fa sempre più forte, e ora punta a conquistare anche il pubblico sloveno.

Giulia Soponariu: dalla finale del Grande Fratello al debutto da conduttrice in Slovenia. Dopo aver conquistato il secondo posto nell’ultima edizione del Grande Fratello, Giulia Saponariu continua a sorprendere il pubblico con un nuovo e ambizioso capitolo della sua carriera. L’ex concorrente del reality più seguito d’Italia ha infatti debuttato come conduttrice in un importante evento in Slovenia, segnando un passaggio deciso dal ruolo di protagonista sotto i riflettori a quello di padrona di casa sul palco. L’ex gieffina, sarà la conduttrice di una serata di cabaret insieme a Max Cavallari, Gianluca Impastato e Fabrizio Fontana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Giulia Soponariu debutta come conduttrice in Slovenia. Dove incontrarla

Giulia Saponariu fa il suo debutto come conduttrice in Slovenia.

Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del Grande Fratello 2025, conquista il secondo posto sul podio.

