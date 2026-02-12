Giudice sportivo su match Coppa Italia non ci sono squalificati nel Napoli

Il Giudice sportivo ha annunciato le sue decisioni dopo la partita di Coppa Italia. Non ci sono giocatori squalificati nel Napoli, né multe o sanzioni per la squadra partenopea. Tutto è rimasto invariato in vista delle prossime gare.

Il Giudice sportivo ha assunto le decisioni relative ai match dei quarti di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda Napoli-Como, non ci sono squalificati tra le fila azzurre, nè sanzioni. Nessun riferimento ad Antonio Conte, per il quale la Gazzetta dello Sport nella giornata di mercoledì aveva parlato dell'ipotesi dell'apertura di un procedimento disciplinare da parte della procura federale per la frase urlata all'arbitro nel corso del match ripresa dalle telecamere Mediaset.

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare l’Atalanta dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus.

