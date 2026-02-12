Gise' le Pelicot | Basta essere vittima

Durante il processo, Gise'le Pelicot dice basta essere vista come vittima. La donna si presenta in aula e afferma di non voler più essere etichettata in quel modo, lasciando intendere che intende prendere in mano la sua vita e uscire dalla posizione di vulnerabilità che le era stata attribuita.

9.00 "Durante il processo,sono stata definita una vittima. Oggi non voglio più essere considerata così".Così a Le Figaro Gise'le Pelicot,fatta abusare dal marito, sul suo libro "Un inno alla vita". "Mi hanno rimproverato molte cose in Tribunale. Alcuni il mio modo di vestire. Ho sentito anche dire che mi sono inventata tutto.Ho vissuto vere umiliazioni. Mi hanno trattata da comlpice,da donna poco seria,da esibizionista. Sono stata sospettata di continuo". Non vede il marito da 6 anni in carcere:ho bisogno mi risponda guardandomi negli occhi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Gise' Pelicot

La Deutsche Bank è finita sotto inchiesta perché non avrebbe segnalato alcune operazioni sospette legate a Roman Abramovic.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Annalena Benini confermata alla guida del Salone del Libro La fiera a Torino sara' dal 14 al 18 maggio, tra gli ospiti Gise'le Pelicot ed Emanuelle Carre're - facebook.com facebook