Gisèle Pelicot | Accusata di avere inventato tutto al processo Ora racconto la verità sulle sevizie

Gisèle Pelicot ha deciso di raccontare la sua verità dopo che durante il processo le sono state rivolte accuse infondate di aver inventato tutto, e ora rivela dettagli sconvolgenti sulle violenze subite. In un suo libro di memorie, la donna si sforza di uscire dal ruolo di vittima e di condividere le sue esperienze più dure. La sua scelta arriva in un momento in cui il caso continua a far discutere molti, portando alla luce aspetti inediti di quella vicenda.

La donna diventata un simbolo di coraggio, torna sulla sua vicenda durata 10 anni, in cui è stata drogata a sua insaputa dall'ex marito poi violentata da lui e da decine di uomini reclutati sul web Il caso di Gisèle Pelicot continua a interrogare le coscienze di uomini e donne ma lei non vuole più essere pensata solo come una vittima e questa sua volontà l’ha espressa in un libro di memorie. "Durante tutto il processo, sono stata definita come vittima. Oggi non voglio essere più considerata così. Sono stata sacrificata sull'altare del vizio, gettata in pasto a quegli individui. Scrivere è stato un modo per uscire da questa cornice in cui mi sono sentita rinchiusa, di raccontare chi sono veramente". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Gisèle Pelicot ha ricevuto una lettera di Supporto dalla Regina Camilla, che l’ha lasciata molto emozionata.

