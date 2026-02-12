Gisèle Pelicot | Accusata di avere inventato tutto al processo Ora racconto la verità sulle sevizie
Gisèle Pelicot ha deciso di raccontare la sua verità dopo che durante il processo le sono state rivolte accuse infondate di aver inventato tutto, e ora rivela dettagli sconvolgenti sulle violenze subite. In un suo libro di memorie, la donna si sforza di uscire dal ruolo di vittima e di condividere le sue esperienze più dure. La sua scelta arriva in un momento in cui il caso continua a far discutere molti, portando alla luce aspetti inediti di quella vicenda.
La donna diventata un simbolo di coraggio, torna sulla sua vicenda durata 10 anni, in cui è stata drogata a sua insaputa dall'ex marito poi violentata da lui e da decine di uomini reclutati sul web Il caso di Gisèle Pelicot continua a interrogare le coscienze di uomini e donne ma lei non vuole più essere pensata solo come una vittima e questa sua volontà l’ha espressa in un libro di memorie. "Durante tutto il processo, sono stata definita come vittima. Oggi non voglio essere più considerata così. Sono stata sacrificata sull'altare del vizio, gettata in pasto a quegli individui. Scrivere è stato un modo per uscire da questa cornice in cui mi sono sentita rinchiusa, di raccontare chi sono veramente". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Gisèle Pelicot si è detta “molto onorata” per la lettera ricevuta dalla Regina Camilla
Gisèle Pelicot ha ricevuto una lettera di Supporto dalla Regina Camilla, che l'ha lasciata molto emozionata.
Non vergognatevi mai: cos’ha detto Gisèle Pelicot, stuprata da 51 uomini, nella sua prima intervista in tvNella sua prima intervista televisiva in tv Gisèle Pelicot, la donna francese per quasi un decennio abusata da almeno 51 uomini dopo essere stata sedata ... fanpage.it
Gisèle Pelicot: «Io, drogata e violentata da 50 uomini, ecco perché non sono una vittima»In arrivo il libro-verità della donna francese al centro di un clamoroso caso di cronaca. Nel memoir la scelta difficile di accettare il processo a ... avvenire.it
Drogata e stuprata per anni da più di 50 uomini con il marito nei panni dello spietato regista. La storia terribile di Gisèle Pelicot diventa un libro con un titolo inaspettato "Inno alla vita" in cui la donna di 72 anni ripercorre la sua vita e l'intera vicenda processual - facebook.com facebook
Gisèle Pelicot: "Perché ho conservato il cognome di mio marito Per famiglia e nipoti, sono i violentatori a doversi vergognare" x.com