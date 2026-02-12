Giornata mondiale del Malato l' arcivescovo Angelo Spina all' Inrca | Siete una piccola Lourdes delle Marche

Oggi all’Inrca di Ancona si è svolta la celebrazione della Giornata mondiale del Malato. L’arcivescovo Angelo Spina ha visitato la struttura e ha detto ai presenti che sono come una piccola Lourdes delle Marche. La messa ha attirato pazienti, familiari e operatori sanitari, tutti uniti nel ricordo di chi affronta la malattia e nel ringraziamento per le cure ricevute.

Il monsignore ha presieduto la celebrazione eucaristica davanti a numerosi degenti, operatori sanitari e volontari, in un clima di partecipazione raccolta e sentita ANCONA – In occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, l’Inrca di Ancona ha ospitato la celebrazione della Santa Messa, momento di intensa spiritualità e riflessione dedicato al significato profondo della cura e della prossimità. Quest’anno, Papa Leone XIV ha indicato come tema “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. Affidando alla Madonna di Lourdes tutti coloro che operano nel mondo della sanità, l’Arcivescovo ha richiamato l’importanza di un approccio che sappia integrare ricerca, assistenza e umanità.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Ancona Inrca L'arcivescovo Angelo Spina incontra gli alunni della "Alighieri" in una mattinata di dialogo, pace e speranza Savignano, festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato Ieri pomeriggio a Savignano si è svolta una festa in piazza dedicata alla Madonna di Lourdes. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ancona Inrca Argomenti discussi: Le iniziative per la Giornata Mondiale del Malato; Giornata Mondiale del Malato, il messaggio di Papa Leone; Giornata mondiale del malato: samaritani sempre, mai da soli; Giornata Mondiale del Malato: Il prendersi cura sia responsabilità condivisa. XXXIV Giornata Mondiale del Malato, arcivescovo Spina 'Inrca piccola Lourdes'(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Una piccola Lourdes delle Marche. La definizione dell'arcivescovo metropolita di Ancona Osimo, monsignor Angelo Spina in riferimento all'Inrca in occasione della Santa Mess ... msn.com Lamezia, Vescovo celebra giornata mondiale del malato in Cattedrale: Tessere relazioni di tenerezza, compassione e consolazioneLamezia Terme - Tenerezza, compassione, consolazione. Queste le parole che il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ha ripetuto in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del malato, memori ... lametino.it Mons. Angelo Spina – Commento al Vangelo del 10 febbraio 2026 Meditazione di Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo Questo articolo intitolato Mons. Angelo Spina – Commento al Vangelo del 10 febbraio 2026 proviene dal sito Cerco il Tuo v - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.