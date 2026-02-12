Giornata di raccolta del farmaco le iniziative del Rotary Club Arezzo Est

Oggi il Rotary Club Arezzo Est ha organizzato una giornata di raccolta del farmaco. I volontari sono scesi in piazza per raccogliere medicine di prima necessità da donare alle persone in difficoltà. L’iniziativa, giunta ormai alla sua XX edizione, coinvolge cittadini e commercianti che vogliono aiutare chi ha bisogno di un aiuto concreto. Molti si sono presentati con scatole di medicinali, dimostrando ancora una volta la voglia di fare qualcosa di utile per la comunità.

Per un'intera giornata i volontari presidiano le farmacie aderenti, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci da banco destinati agli enti assistenziali e caritativi del territorio Un gesto semplice, un aiuto concreto. Anche quest'anno il Rotary Club Arezzo Est rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà partecipando alla Giornata di Raccolta del Farmaco, l'iniziativa nazionale promossa dal Banco Farmaceutico che, dal 2000, mobilita ogni febbraio migliaia di volontari e farmacie in tutta Italia.

