Giornata dell’epilessia Ferrara accende i riflettori su informazione e inclusione

Ferrara si prepara a una giornata dedicata all’epilessia. Sabato 14, in Sala Estense, si tiene una conferenza aperta a scuole e cittadini, con l’obiettivo di informare e sfatare i pregiudizi sulla malattia. L’evento, intitolato ‘Siediti, ascolta e comprendi’, punta a sensibilizzare sulla condizione e a favorire un’inclusione reale, coinvolgendo la comunità locale.

Ferrara aderisce alla giornata internazionale dell’epilessia. Tra le varie iniziative dedicate a informazione, sensibilizzazione e contrasto allo stigma, sabato 14, dalle 9 alle 13, in Sala Estense, è prevista una conferenza dal titolo ‘Siediti, ascolta e comprendi’, dedicata a scuole e cittadinanza, per approfondire cos’è l’epilessia, come si manifesta, quali terapie sono disponibili, quale impatto ha nella vita quotidiana e quali false credenze ostacolano diagnosi e cura. La mattinata è arricchita da uno spettacolo della scuola di danza classica Luisa Tagliani, con la partecipazione della pianista Elisa Piffanelli, da interventi di professionisti sanitari e testimonianze dirette.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Questa mattina a Palazzo Zanca si è svolta una grande iniziativa per la Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026.

