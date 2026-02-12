Giorgia Meloni il fuorionda a margine del vertice Ue in Belgio | Sto congelando!

Durante il vertice Ue in Belgio, Giorgia Meloni ha fatto un'uscita improvvisa che ha catturato l’attenzione. Mentre parlava con i suoi collaboratori, si è lasciata scappare: “Sto congelando!”. La frase, detta a microfoni accesi, è diventata subito virale sui social e sui media, creando scompiglio tra chi seguiva i lavori europei. In pochi minuti, il video ha fatto il giro di internet, alimentando commenti e speculazioni.

Un breve fuori programma, una frase pronunciata a microfoni accesi e nel giro di pochi minuti il video è rimbalzato ovunque. È diventato virale sui social il fuorionda della premier Giorgia Meloni durante un punto stampa a margine dell'incontro informale dei leader dell'Unione europea al Castello di Alden Biesen, nei pressi di Liegi, in Belgio. Mentre rispondeva alle domande dei cronisti, la presidente del Consiglio si è lasciata sfuggire un commento spontaneo: «Sto congelando». Una battuta pronunciata in un momento di pausa, probabilmente per il freddo percepito durante l'incontro all'aperto, ma che è stata immediatamente rilanciata dalle telecamere presenti e condivisa in rete.

