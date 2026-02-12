Giorgia Meloni e il blocco navale | cos’è e come funzionerà

La premier Giorgia Meloni annuncia ufficialmente il blocco navale nel disegno di legge sicurezza. In un video pubblicato sui social, Meloni spiega che il nuovo provvedimento permette di impedire l’attraversamento delle acque italiane in caso di emergenze come terrorismo o una pressione migratoria eccezionale. Se si verificano queste situazioni, i migranti a bordo delle imbarcazioni non potranno più entrare in Italia, e le operazioni di intercettamento potranno portare i migranti in paesi terzi. La misura, dice la Meloni, è un passo deciso per

La premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui parla del blocco navale nel Ddl sicurezza. «Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra, cioè la possibilità in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all’interdizione anche in paesi terzi », ha spiegato la premier.🔗 Leggi su Open.online

Il premier Meloni ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl immigrazione.

Il governo Meloni si prepara a mettere in atto il blocco navale.

