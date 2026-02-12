Gian Gaetano Bellavia è indagato per violazione della privacy

A Milano si indaga su Gian Gaetano Bellavia, 71 anni, noto commercialista e consulente di Report. Le autorità lo sospettano di aver violato la privacy in alcune attività legate alla trasmissione e ad alcune procure. La notizia ha già fatto il giro e ora si aspetta di capire se ci saranno sviluppi nel caso.

Indagine a Milano per presunta violazione della privacy su Gian Gaetano Bellavia, 71 anni, commecialista e consulente della trasmissione Report nonché di varie procure. Il fascicolo è stato aperto dai pm Paola Biondolillo ed Eugenio Fusco. La vicenda è quella del documento di 36 pagine finito, in formato digitale, negli atti di un'altra inchiesta, avviata con la denuncia dello stesso professionista verso una ex collaboratrice del suo studio: l'accusa era quella di avere copiato files su 104 personalità tra cui Manfredi Catella, Flavio Briatore e Claudio Lotito. La vicenda è piuttosto complicata e inizia con l'accusa, mossa alla ex collaboratrice, di avere copiato oltre un milione di files, violando anche la corrispondenza di una socia dello studio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

