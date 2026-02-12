Giada De Blanck si è commossa profondamente al funerale della madre, Patrizia. La donna si è lasciata andare a un pianto disperato davanti a tutti, mentre la folla si stringeva in silenzio al sagrato della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. La scena ha toccato nel vivo chi era presente, rendendo ancora più evidente il dolore di una perdita così grande.

Un addio carico di dolore, davanti a una folla raccolta nel silenzio e nella commozione. Sul sagrato della chiesa della Gran Madre di Dio, nel quartiere romano di Ponte Milvio, amici, volti noti e semplici cittadini si sono stretti attorno a Giada De Blanck per l’ultimo saluto alla madre, la contessa Patrizia De Blanck. Un momento pubblico e insieme profondamente intimo, in cui il dolore della figlia è diventato il simbolo di un legame indissolubile. Le lacrime di Giada De Blanck commuovono tutti: le sue parole sono toccanti. Davanti alle telecamere e ai cronisti, Giada ha provato a trovare la forza di parlare, ma l’emozione ha preso il sopravvento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giada De Blanck scoppia in un pianto disperato al funerale della mamma e commuove tutti: il VIDEO

Approfondimenti su De Blanck Madre

Roma si è fermata ieri per l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck.

Roma ha accolto il corpo di Patrizia De Blanck nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio.

Ultime notizie su De Blanck Madre

