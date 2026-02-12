Giacobazzi | Porto alla ChorusLife Arena la convivialità delle osterie degli anni Settanta

Giacobazzi porta sul palco della ChorusLife Arena un’atmosfera di festa. Lo cantante promette uno spettacolo che ricrea l’ambiente delle osterie di Bologna tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta. È un ritorno a quei tempi, con musica e allegria che riaccendono i ricordi di un’epoca ormai passata.

"Sul palco ci sarà un clima di festa. Questo spettacolo vuole portare l'atmosfera che si respirava nelle osterie di Bologna tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta. In quei locali si potevano trascorrere serate incredibili all'insegna della convivialità. Si viveva una vera inclusione, non come quella di oggi che tante volte è finta: spesso ci si riempie la bocca con questa parola ma non si mette in pratica concretamente". Così l'attore e comico Giuseppe Giacobazzi, volto molto amato del teatro e della tv, illustra "Osteria Giacobazzi", che lo vedrà protagonista martedì 17 febbraio alle 21 alla ChorusLife Arena a Bergamo.

