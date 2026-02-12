Ghiaccio bollente a Milano-Cortina | l’Italia non si ferma e punta al tris di medaglie con le sue Regine

Da thesocialpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano-Cortina il ghiaccio ha regalato emozioni forti. Le atlete italiane sono scese in pista con determinazione, pronte a conquistare altre medaglie. La gara è iniziata e l’attenzione resta alta su ogni mossa, mentre le nostre atlete cercano di fare la differenza in questa seconda giornata di competizioni.

Il ghiaccio di Milano-Cortina 2026 torna a vibrare in una mattinata che promette scintille e, ancora una volta, i riflettori sono puntati sulla precisione millimetrica delle nostre atlete. La giornata si è aperta ufficialmente con la sfida del  curling femminile a squadre, che vede l’Italia impegnata in un delicatissimo faccia a faccia contro la  Svizzera. La tensione è palpabile sin dalle prime battute: nel corso del primo end, la squadra azzurra è riuscita a portarsi immediatamente in vantaggio per 1-0. A siglare il primo punto è stata la nostra punta di diamante,  Stefania Constantini, confermandosi in uno stato di forma eccezionale dopo i successi dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ghiaccio bollente a milano cortina l8217italia non si ferma e punta al tris di medaglie con le sue regine

© Thesocialpost.it - Ghiaccio bollente a Milano-Cortina: l’Italia non si ferma e punta al tris di medaglie con le sue Regine

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Milano-Cortina 2026: Tomba lancia la sfida, l’Italia punta a un record di medaglie oltre le 20.

#Milano-Cortina 2026 || Domenico Tomba ha aperto le porte alla sfida.

Sci di fondo, l’Italia maschile è viva e lotta per le medaglie olimpiche a squadre. Si lavora verso Milano Cortina 2026

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Usa contro Danimarca, per San Valentino il ghiaccio è bollente; Milano Cortina: ecco tutti gli italiani in gara lunedì 9 febbraio. L’Italia cerca il colpo nella Combinata; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; L’oro di Francesca Lollobrigida, medaglia di famiglia con bambino.

ghiaccio bollente a milanoGhiaccio bollente a Milano-Cortina: l’Italia non si ferma e punta al tris di medaglie con le sue RegineIl ghiaccio di Milano-Cortina 2026 torna a vibrare in una mattinata che promette scintille e, ancora una volta, i riflettori sono puntati sulla precisione ... thesocialpost.it

Ghiaccio bollente a Milano. Usa e Canada da impazzireLe stelle della National Hockey League tornano ai Giochi dopo dodici anni. L’Arena di Santa Giulia si prepara ad accogliere le due storiche rivali. ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.