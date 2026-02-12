Ghiaccio bollente a Milano-Cortina | l’Italia non si ferma e punta al tris di medaglie con le sue Regine

Questa mattina a Milano-Cortina il ghiaccio ha regalato emozioni forti. Le atlete italiane sono scese in pista con determinazione, pronte a conquistare altre medaglie. La gara è iniziata e l’attenzione resta alta su ogni mossa, mentre le nostre atlete cercano di fare la differenza in questa seconda giornata di competizioni.

Il ghiaccio di Milano-Cortina 2026 torna a vibrare in una mattinata che promette scintille e, ancora una volta, i riflettori sono puntati sulla precisione millimetrica delle nostre atlete. La giornata si è aperta ufficialmente con la sfida del curling femminile a squadre, che vede l’Italia impegnata in un delicatissimo faccia a faccia contro la Svizzera. La tensione è palpabile sin dalle prime battute: nel corso del primo end, la squadra azzurra è riuscita a portarsi immediatamente in vantaggio per 1-0. A siglare il primo punto è stata la nostra punta di diamante, Stefania Constantini, confermandosi in uno stato di forma eccezionale dopo i successi dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

