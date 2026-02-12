Germania e Samsung | accordo in vista per una gigafactory di chip dopo il no di Intel
La Germania si avvicina a Samsung per costruire una gigafactory di chip a Magdeburgo. Dopo il ritiro di Intel dal progetto, Berlino intensifica i contatti con il colosso sudcoreano, che potrebbe prendere il suo posto. Ora si aspetta una decisione ufficiale, mentre le autorità tedesche cercano di evitare di perdere un investimento strategico.
La Germania punta su Samsung per il futuro dei chip: un piano B dopo l’addio di Intel. La Germania intensifica i contatti con Samsung per colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Intel dal progetto di una gigafactory di chip a Magdeburgo. Una svolta strategica per Berlino, che mira a consolidare la propria posizione nel settore dei semiconduttori e a garantire l’approvvigionamento di componenti cruciali per l’industria nazionale, in particolare per il comparto automobilistico. L’operazione, avviata a febbraio 2026, rappresenta una sfida cruciale per la sovranità tecnologica europea. Il colpo di scena Intel e la necessità di un piano alternativo.🔗 Leggi su Ameve.eu
