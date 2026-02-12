Genoa-Milan Primavera rossoneri a caccia dei 3 punti | match preview

Il Milan Primavera di Giovanni Renna si prepara a scendere in campo contro il Genoa nella 25esima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri cercano i tre punti per salire in classifica e confermare il loro buon momento. La partita si svolgerà in un clima di grande attenzione, con i giovani calciatori pronti a dare battaglia per ottenere un risultato importante.

Sabato pomeriggio, il Milan Primavera di Giovanni Renna tornerà in campo per la 25a giornata del campionato Primavera 1. L'obiettivo dei rossoneri è tornare alla vittoria contro il Genoa di Jacopo Sbravati, per riavvicinarsi alla zona playoff dopo due gare molto deludenti. Di seguito, la Match Preview. Il Milan Primavera arriva da due sconfitte consecutive: 0-1 in casa contro la Lazio e 4-1 a Verona contro l'Hellas. L'ultimo punto dei rossoneri è stato quello conquistato il 24 gennaio nel derby contro l'Inter, terminato in pareggio. I ragazzi di Renna sono al 13° posto con 31 punti in 24 uscite, serve una vittoria per rilanciarsi in classifica e riacquisire fiducia e autostima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

