Durante una partita under 14 a Roma, un genitore ha aggredito un giocatore sul campo. L'episodio si è verificato durante la partita e ha generato sconcerto tra gli spettatori. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e ascoltare le parti coinvolte. La società sportiva ha già avviato un’indagine sull’accaduto.

In una contesa della Youth Basketball League riservata agli Under 14 si è verificato un episodio di grave gravità. Un genitore è entrato in campo e, durante una fase di intensa tensione tra le squadre, ha sferrato un pugno a un ragazzo. L’azione ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, evidenziando la rilevanza della sicurezza nelle manifestazioni giovanili e la necessità di interventi tempestivi da parte di arbitri e personale presente. L’evento è stato documentato da un video che rende possibile descrivere fedelmente i passaggi salienti dell’accaduto, senza riferimenti a commenti o interpretazioni esterne. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Genitore aggredisce giocatore durante partita Under 14 a Roma

