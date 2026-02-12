Gen Z e quoziente intellettivo | per la prima volta i figli ne sanno meno dei genitori L’allarme dal neuroscienziato

Per la prima volta, i figli della Generazione Z ottengono punteggi nei test di intelligenza più bassi rispetto ai genitori. A lanciare l’allarme è il neuroscienziato Jared Cooney Horvath, che sottolinea come questa tendenza possa indicare un cambiamento nelle capacità cognitive delle nuove generazioni. La notizia mette in discussione l’idea che i giovani siano sempre più preparati e mostra un quadro diverso, più preoccupante.

