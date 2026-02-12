Gel primitivi e origine della vita | una teoria rivoluzionaria scuote la scienza

Nel tentativo di spiegare come è iniziata la vita sulla Terra, un gruppo di scienziati di varie nazioni ha proposto una teoria nuova di zecca. Loro credono che l’origine della vita possa essere legata a gel primitivi, sostanze che si sarebbero formate nei primi tempi del pianeta e che avrebbero dato il via a tutto. La scoperta potrebbe cambiare le idee che abbiamo finora sull’origine della vita, aprendo nuove strade di ricerca.

Nel tentativo di comprendere i primissimi momenti della vita sulla Terra, un team internazionale di scienziati ha avanzato un modello radicalmente innovativo. Secondo uno studio pubblicato su ChemSystemsChem, i precursori della vita potrebbero essersi formati all'interno di gel primitivi aderenti alle superfici rocciose, miliardi di anni prima della comparsa delle prime cellule vere e proprie. Il gruppo di ricerca, composto da scienziati provenienti da Giappone, Malaysia, Regno Unito e Germania, ha elaborato un framework concettuale chiamato "gel-first prebiotico". Secondo questo modello, matrici gelatinose semi-solide avrebbero fornito microambienti ideali per lo sviluppo dei primi sistemi molecolari complessi.

