Gattuso alla Lazio | i possibili convocati per la prossima sfida

Gennaro Gattuso ha scelto i possibili convocati per la prossima partita della Lazio. I giocatori sono stati convocati dopo un allenamento intenso, mentre si avvicina il match importante. La lista comprende diversi nomi che Gattuso sta valutando in vista della sfida. Ora si aspetta solo la conferma definitiva, ma le prime indicazioni sono già chiare.

Un nuovo episodio del tour della nazionale italiana prosegue con ritmo serrato, coinvolgendo città diverse per incontrare i nomi indicati nella lista di preallarme in vista dei playoff di marzo. L’iniziativa è guidata da Rino Gattuso, affiancato da Gianluigi Buffon, e privilegia contatti diretti con i giocatori selezionati, senza prevedere uno stage a Coverciano. L’obiettivo è raccogliere indicazioni utili per le prossime sfide senza dilazioni. Il percorso, partito dalle tappe di milano e bergamo, si sposta ora su roma per un doppio incontro tra la Lazio e la Roma. Non è previsto uno stage a Coverciano; l’interesse è rivolto al confronto diretto con i giocatori inseriti nella lista di preallarme in vista dei playoff di marzo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gennaro Gattuso decide di portare gli Azzurri a cena invece di organizzare uno stage.

