Game design all’italiana 5 appuntamenti per scoprire il DNA dei videogiochi made in Italy

Questa settimana parte il nuovo ciclo di incontri intitolato “Game design all’italiana”, organizzato da Ex Machina. L’obiettivo è far scoprire il DNA dei videogiochi fatti in Italia. Cinque appuntamenti in cui si parlerà di come si crea un videogioco e di cosa rende unico il design italiano nel settore. L’associazione vuole mostrare come il videogioco possa essere anche uno strumento sociale e politico, e questi incontri vogliono mettere in luce le competenze italiane in un settore in rapida crescita.

“Game design all’italiana” è il nuovo ciclo di incontri organizzati da Ex Machina, associazione che da anni si occupa di diffondere la cultura del videogioco come strumento sociale e politico. Cinque appuntamenti in forma di dialogo per esplorare le tante facce di questo medium, fra evoluzione del mercato, espressione artistica e ricerca accademica. Si parte il 12 febbraio con Giochi Penosi, studio perugino che ha fatto della satira e del kitsch, strizzando l’occhio a una certa estetica anni ’80 tutta italiana, la sua principale poetica. Il 17 marzo sarà la volta di Arcadia Café, un duo di giovani divulgatori molto attivi sui social, per capire cosa vuol dire parlare di videogiochi in un Paese che ancora non li vede di buon occhio.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Game Design Italiano “Game design all’italiana”, cinque incontri sul videogioco made in Italy Nei prossimi giorni si terranno cinque incontri dedicati al videogioco made in Italy. Casa Italia 1930-1960, il design made in Italy nel cuore di Parigi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Game Design Italiano Argomenti discussi: Game design all’italiana, cinque incontri sul videogioco made in Italy; Game design all’italiana: il videogioco cerca identità; In Polonia il progetto RE-DESIGN: rigenerare lo spazio virtuale attraverso il game design; A Roma per i videogiochi: cinque appuntamenti gratuiti per riflettere sul gaming italiano. Game design all’italiana, cinque incontri sul videogioco made in ItalyAGI - Game design all’italiana: cinque incontri per scoprire se esiste una via italiana al videogioco, tra mercato, arte e ricerca. È l’obiettivo del nuovo ciclo di appuntamenti organizzato da Ex Ma ... msn.com Global Game Jam 2026 | Roma Dal 30 gennaio al 1 febbraio la nostra sede di Roma si è trasformata in un laboratorio creativo non-stop. Gli studenti di tutti e tre gli anni del corso di Game Design hanno partecipato alla Global Game Jam 2026, uno dei più gr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.