Galliera Veneta | rissa per una storia d’amore spranghe e un ferito Indagini su due famiglie coinvolte

Una rissa esplosa tra due famiglie a Galliera Veneta ha lasciato un ferito e portato all’arresto di alcune persone. Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, sette uomini si sono affrontati con spranghe e scacciacani, tutto per una storia d’amore finita male. La lite è scoppiata improvvisamente, e ora le forze dell’ordine indagano sui motivi che hanno scatenato il violento scontro.

Rissa con spranghe e scacciacani per una storia d’amore: scontro a Galliera Veneta. Una violenta rissa tra due gruppi familiari, scatenata da una complessa vicenda sentimentale, ha coinvolto sette persone a Galliera Veneta, in provincia di Padova, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre dello scorso anno. Lo scontro, che ha visto l’uso di spranghe, chiavi inglesi e una pistola a salve, ha causato il ferimento di due fratelli e ha portato alla denuncia di tutti i partecipanti da parte dei carabinieri. L’episodio ha gettato un’ombra sulla quiete della cittadina e solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti e sulla fragilità dei legami interpersonali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Galliera Veneta L'amore tra due giovani e la faida tra le famiglie, scoppia la rissa a colpi di casco: un arresto e 5 denunce Una rissa tra giovani e famiglie si è scatenata ieri pomeriggio nel cuore di Roma. Maxi rissa sul bus: venti persone coinvolte, due feriti Lo scorso 10 gennaio, nel quartiere di Sampierdarena a Genova, si è verificata una rissa tra venti persone a bordo di un autobus, nel quartiere di via Cantore. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Galliera Veneta Argomenti discussi: Maxi rissa a Galliera Veneta: sette persone denunciate per lesioni e minacce; Relazione sentimentale non gradita: scoppia la rissa tra due bande; GALLIERA | Rissa tra due fazioni per una relazione non gradita: sette persone denunciate; Rissa a colpi di spranghe organizzata sui social: sette denunciati. Rissa con spranghe, chiavi inglesi e scacciacani tra famiglie rivali: il regolamento di conti per un amore contesoGALLIERA VENETA - All'ombra del campanile di Galliera Veneta, a due passi dal centro nel quartiere residenziale di viale Venezia, attorno alla mezzanotte, una resa dei conti in strada tra ... ilgazzettino.it Relazione sentimentale non gradita: scoppia la rissa tra due bandeIl 3 dicembre 2025 a Galliera Veneta, dopo aver pianificato la resa dei conti sui social, si sono affrontati un paio di gruppi armati e violenti. Ci sono feriti. I carabinieri hanno ricostruito la vic ... padovaoggi.it La domenica è fatta per andare a caccia di tesori! Oggi Mercatopoli Galliera Veneta è APERTO e i nostri reparti sono letteralmente invasi da tantissime novità. Dai mobili di design ai pezzi vintage introvabili, fino all'oggettistica più curiosa: c'è sempr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.