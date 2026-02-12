Filippo Galli ricorda il suo passato da giocatore e le sfide con Arrigo Sacchi. L’ex difensore del Milan spiega che i risultati non arrivarono subito con Sacchi alla guida, ma tutto cambiò quando arrivarono da Verona. Galli rivela come l’approccio e le scelte dell’allenatore influenzarono il percorso della squadra, portandola a crescere e a ottenere risultati importanti.

Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di 'Tuttosport', ha voluto spendere alcune parole sul suo ex allenatore. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Su Sacchi e se si era già capito dove sarebbe voluto arrivare: «Ancora no, la svolta ci fu successivamente contro il Verona, alla sesta giornata, vincemmo 1-0, prima eravamo in difficoltà. Nonostante ci allenassimo duramente, i risultati non arrivavano, tant’è che fummo eliminati dall'Espanyol in UEFA. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli: “Con Sacchi i risultati non arrivarono subito. Da Verona cambiò tutto”

Filippo Galli ricorda il debutto di Sacchi con il Milan.

