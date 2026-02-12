Una donna torna a casa nel quartiere di Arnate e trova due ladre nel suo salotto. Era uscita per una commissione e, al suo ritorno, ha trovato le due donne che cercavano di svaligiare l’appartamento. La scena si è conclusa con l’arresto delle due malviventi da parte dei carabinieri, intervenuti subito dopo la chiamata della padrona di casa.

Gallarate (Varese), 12 febbraio 2026 - Rientrare a casa e trovarsi due sconosciute in soggiorno. È successo davvero nel quartiere di Arnate di Gallarate, dove un tentato furto in abitazione si è concluso con un arresto in flagranza da parte dei carabinieri. Il proprietario si era allontanato per una breve commissione, lasciando la porta chiusa ma senza mandate. Un dettaglio che le due donne avrebbero sfruttato pe r introdursi nell’abitazione. Al suo ritorno, l’uomo si è trovato davanti una scena surreale: le due erano già all’interno e stavano rovistando tra gli oggetti di casa. Secondo quanto ricostruito dai militari, si tratta di una 28enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, e di una 1 6enne di origini serbe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallarate, esce di casa per una commissione e al ritorno si ritrova due ladre in salotto

