Galeotta fu la partita di hockey latitante da 16 anni viene arrestato a Milano

Durante una partita di hockey a Milano, i carabinieri hanno arrestato un uomo slovacco di 44 anni che era scomparso da 16 anni. L’uomo si trovava tra il pubblico dell’impianto quando è stato individuato e fermato su segnalazione di testimoni. Ora è in custodia, mentre gli inquirenti cercano di capire il motivo della sua latitanza.

La passione per lo sport è costata cara a un cittadino slovacco di 44 anni, rintracciato a Milano dove si era recato per assistere alle gare di hockey delle Olimpiadi invernali 2026. L'uomo, che risultava latitante da ben sedici anni, è stato individuato dai Carabinieri grazie al sistema di allerta scattato al momento del suo arrivo in una struttura ricettiva del quartiere Baggio. Su di lui pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel lontano 2010 per una serie di furti commessi all'interno di attività commerciali. Dopo essere stato fermato dai militari nel capoluogo lombardo, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di San Vittore.

