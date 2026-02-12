Galaxy s26 foto ufficiali rivelano i nuovi colori

Samsung ha appena pubblicato le foto ufficiali del Galaxy S26, svelando i nuovi colori del telefono. Le immagini mostrano un dispositivo con linee pulite e varianti cromatiche che si fanno notare. La presentazione ufficiale si avvicina, ma intanto sul web circolano già molte anticipazioni e leak che aiutano a capire cosa aspettarsi dal nuovo modello.

le immagini e le anticipazioni disponibili delineano una nuova generazione di dispositivi samsung, al centro di un flusso continuo di leak mirati a caratterizzare la lineup. le informazioni indicano una gamma costituita da s26, s26+ e s26 ultra, presentata in quattro tonalità di base: nero, bianco, azzurro cielo e viola cobalto. tra le ipotesi circolanti, si parla anche di versioni esclusive, con rumor riguardo Silver Shadow e Pink Gold disponibili soltanto sul sito ufficiale samsung.com. galaxy s26: panoramica delle varianti e delle colorazioni principali. la lista dei modelli comprende s26, s26+ e s26 ultra, con quattro colorazioni chiave che mirano a offrire opzioni coerenti con la brand identity.

