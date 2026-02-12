Galatasaray-Eyupspor venerdì 13 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Galatasaray di Okan Buruk affronta l’Eyupspor venerdì 13 febbraio alle 18:00, dopo aver annunciato le formazioni ufficiali. La partita si svolge nel derby cittadino, con il club giallorosso che punta a consolidare la sua posizione in classifica. L’Eyupspor, invece, cerca punti importanti per uscire dalla zona pericolosa. La sfida si preannuncia intensa e ricca di tensione tra le due squadre.

Il Galatasaray di Okan Buruk apre il turno numero 22 di superlig turca nel nuovo derby cittadino contro l’Eyupspor. Il cimbom ha vinto in scioltezza a Rize nell’ultimo turno trovando la vittoria numero 16 in campionato e mantenendo i 6 punti di vantaggio sul Fenerbahce. Un’altra vittoria in scioltezza maturata nella ripresa e con ancora in gol Osimhen, arrivato a quota 9 e ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il Galatasaray di Okan Buruk scende in campo venerdì 13 febbraio alle 18:00 contro l’Eyupspor nel nuovo derby cittadino, aprendo il turno 22 della SuperLig turca, a causa delle tensioni tra le due squadre che hanno portato a un clima acceso prima del fischio d’inizio.

