Gabibbo malmenato a Milano spintoni al celebre pupazzo di Striscia

Il Gabibbo è stato aggredito per la prima volta in 36 anni di carriera. Le immagini dell’incidente saranno trasmesse questa sera su Canale 5, nel quarto appuntamento di 'Striscia la Notizia – La voce della presenza', condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Durante le riprese, il pupazzo è stato spinto e malmenato, lasciando sorpresa e sconcerto tra il pubblico presente.
(Adnkronos) – Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera. Le immagini si vedranno stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con 'Striscia la notizia – La voce della presenza', condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
