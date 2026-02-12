Gabibbo malmenato a Milano spintoni al celebre pupazzo di Striscia

Il Gabibbo è stato aggredito per la prima volta in 36 anni di carriera. Le immagini dell’incidente saranno trasmesse questa sera su Canale 5, nel quarto appuntamento di 'Striscia la Notizia – La voce della presenza', condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Durante le riprese, il pupazzo è stato spinto e malmenato, lasciando sorpresa e sconcerto tra il pubblico presente.

(Adnkronos) – Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera. Le immagini si vedranno stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con 'Striscia la notizia – La voce della presenza', condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Gabibbo Striscia

Questa sera a Milano, Al Bano si è vestito da Gabibbo e ha fatto uno scherzo che non è piaciuto a tutti.

Questa mattina a Milano, il Gabibbo di Striscia la Notizia è stato coinvolto in un episodio insolito e violento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gabibbo Striscia

Argomenti discussi: Striscia la Notizia, le anticipazioni: Tapiro d'oro a Carlo Conti, Al Bano nel corpo del Gabibbo viene aggredito. Chi sono i super ospiti; Al Bano inviato speciale di Striscia nei panni del Gabibbo: malmenato e spinto a terra da un ragazzo. Ma si è fatto male lui; Striscia la Notizia, Tapiro d'oro 'sanremese' a Carlo Conti e Gabibbo aggredito: cosa vedremo stasera; Striscia la notizia, tapiro a Carlo Conti e Gabibbo aggredito durante un servizio.

Il Gabibbo picchiato a Milano: è la prima volta in 35 anniIl pupazzo di Striscia la Notizia malmenato da un ragazzo nel corso di un servizio in metropolitana. Le immagini in onda questa sera - giovedì 12 febbraio – su Canale 5 ... msn.com

Il Gabibbo di Striscia la Notizia aggredito a Milano, è la prima voltaIl Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa ... msn.com

Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in quasi 36 anni di carriera. - facebook.com facebook

Il Gabibbo malmenato a Milano per la prima volta nella sua storia. Aggredito da un giovane durante un servizio su chi salta i tornelli in metropolitana #ANSA x.com