Gabibbo di Striscia la Notizia vestito e doppiato da Al Bano malmenato a Milano | è la prima volta nella storia

Questa mattina a Milano, il Gabibbo di Striscia la Notizia è stato coinvolto in un episodio insolito e violento. Al Bano, che presta voce e volto al personaggio, è stato malmenato e spinto a terra da un giovane. È la prima volta nella storia che il personaggio viene aggredito durante una ripresa. La scena si è svolta davanti a telecamere e testimoni, lasciando tutti sorpresi. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di identificare l’autore dell’aggressione.

Episodio increscioso a Milano: il Gabibbo, a cui ha prestato corpo e voce Al Bano Carrisi, è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera a Striscia la Notizia. Lo ha riferito in una nota Mediaset. Autore dell’aggressione è stato un ragazzo. Il cantante pugliese ha commentato l’accaduto che lo ha visto suo malgrado protagonista, spiegando di stare bene. Striscia la Notizia, Gabibbo impersonato da Al Bano malmenato a Milano Al Bano: "Ne vedrete delle belle" Tapiro d'oro per Carlo Conti: Staffelli lo ha raggiunto a Sanremo Striscia la Notizia, Gabibbo impersonato da Al Bano malmenato a Milano “Si è fatto male lui, non io. 🔗 Leggi su Virgilio.it

