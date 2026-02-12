Furto sventato in una villa comandante blocca i ladri | uno era evaso dai domiciliari

Durante la notte, un comandante dei carabinieri di Zollino ha impedito un furto in una villa. I ladri erano entrati nel tentativo di svaligiare l’abitazione, ma uno di loro, evaso dai domiciliari, è stato fermato sul posto. L’uomo ha consegnato i complici ai militari, che ora indagano sui dettagli dell’accaduto.

Tutto accade alle 17.25 di lunedì scorso, quando un cittadino del posto nota qualche stranezza all’esterno di una villa liberty, che sorge dopo il campo sportivo comunale di Zollino, nell’area verso la stazione ferroviaria: c’è il cancello aperto e una macchina non ben identificata all’interno del viale. Il proprietario della struttura è assente, si trova fuori e quell’abitazione è stata oggetto già in passato di “visite” sgradite da parte di malintenzionati e ladri. Naturale, pertanto, informare il comandante della polizia locale, che è nei paraggi per alcuni rilievi. Campanaro arriva sul posto, trova la situazione come descritta, scende dalla vettura di servizio e la parcheggia in maniera tale da bloccare l’uscita.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Zollino Ladri

A Bitonto, i vigilantes di Metronotte hanno fermato un tentativo di furto presso un'azienda produttiva.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zollino Ladri

Argomenti discussi: Ladri con i coltelli in mano mentre il figlio è in camera. Furto sventato dall'arrivo della madre; Ivrea, 5 giorni di progetto Eporedia: furto sventato e multe da 29mila euro ai minimarket; Doppio intervento delle Volanti, un arresto e una denuncia. Sventato il furto di una bici; Doppio furto sventato a Voghera: ruba taglierino e tronchese con cui trancia dispositivo anti-taccheggio delle scarpe nuove.

Toglie l’antitaccheggio con gli attrezzi rubati Sventato il doppio colpoUn 50enne è stato denunciato per tentato furto aggravato Un paio di scarpe il bottino sottratto con tronchese e taglierino ... laprovinciapavese.gelocal.it

Catania, ladro in diretta streaming ruba durante la processione di Sant’AgataFurto sventato nel centro di Catania durante i festeggiamenti di Sant’Agata. Un devoto scopre i ladri in casa tramite le telecamere e avvisa i Carabinieri: arrestati due pregiudicati, recuperati tre o ... corrieretneo.it

Sventato secondo furto di tablet per cure domiciliari nel Barese. La Asl, 'ladro di salute consegnato alle forze dell'ordine' #ANSA - facebook.com facebook

Sventato secondo furto di tablet per cure domiciliari nel Barese. La Asl, 'ladro di salute consegnato alle forze dell'ordine' #ANSA x.com