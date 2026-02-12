Furto nel negozio | una delle ladre incinta e con al seguito la bimba di 2 anni

Tre donne hanno messo a segno un furto in un negozio. Una di loro è incinta e con la figlia di due anni, e ha nascosto i vestiti nel passeggino. La polizia sta indagando su quanto accaduto.

Hanno rubato vestiti che sono stati nascosti nel passeggino. Tre donne in azione, una delle quali (la più giovane) incinta e con al seguito la figlia di due anni. A intercettarle sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. I fatti sono accaduti nella serata di mercoledì 11 febbraio in un negozio di via Tiburtina. L'arrivo dei militari, dopo la segnalazione al 112, ha consentito di bloccare il gruppo e recuperare il maltolto, del valore di 1.100 euro, che è stato restituito ai responsabili dell'esercizio commerciale. La 24enne e la 33enne sono state arrestate e condotte nelle camere di sicurezza dell'Arma, in attesa del rito direttissimo.

