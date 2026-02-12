Furti paure e risposte | l' irpinia tra sicurezza e coordinamento

Alla Prefettura di Avellino si discute di furti e di come proteggere le case. Non si è parlato di teorie, ma di fatti concreti: porte forzate, luci accese nelle case e la paura che cresce tra i residenti. Il problema resta aperto e le autorità cercano risposte rapide.

Alla Prefettura di Avellino non si è parlato di teoria. Si è parlato di furti. Di porte forzate. Di luci accese nelle case quando fuori fa buio presto e la gente stringe le spalle. Il programma si chiama Poc Legalità. Dentro ci sono 48.809,01 euro del Poc 2014-2020 e 26 comuni della provincia. Non è una cifra che cambia il mondo. È una cifra che prova a tenerlo in piedi. Il Prefetto ha convocato i sindaci irpini. Attorno al tavolo, carte, numeri, responsabilità. Si è discusso di come spendere quei soldi senza sprecarli: telecamere, attrezzature, servizi di vigilanza, iniziative per ricordare a tutti che la sicurezza non è un favore, è un diritto che va difeso ogni giorno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Irpinia Sicurezza

Sicurezza urbana al centro del dibattito con Picone, che presenta proposte concrete per contrastare furti e droga.

Due gemelli prematuri sono nati all’Ospedale San Paolo di Savona e stanno bene.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Irpinia Sicurezza

Argomenti discussi: MAROSTICA | FURTI, VIOLENZE E PAURA: COSA NE PENSANO I CITTADINI; Pos portatili e furti: tra paure e bufale, cosa c’è di vero e cosa no; Via Petrarca ora ha paura. Furti, raid sulle auto, vandalismi: Pronti alle ronde volontarie; Dopo i vandalismi: Ex Mof, più sicurezza e nuove videocamere.

Fra furti e nuova paura: Servono risposteIl tema sicurezza resta al centro del dibattito politico. Specie dopo l’intervento di Confcommercio. Del resto, come emerso, solo ... msn.com

Pos portatili e furti: tra paure e bufale, cosa c’è di vero e cosa noNegli ultimi mesi sono tornate alla ribalta storie di borseggiatori digitali che ruberebbero soldi avvicinandosi alle tasche dei passanti con un Pos. È un timore sentito, ma che mescola tecnologia e ... iodonna.it

Cartello minaccioso all’ingresso di Borello: cresce la paura dei residenti dopo i furti nelle frazioni di Sanremo Dopo i colpi a Verezzo e San Lorenzo, anche Borello finisce nel mirino dei ladri. Indagano le forze dell’ordine facebook

Dove Firenze fa paura. Stazione: spaccio e furti, Novoli terra di baby gang. E il crack si ordina su WhatsApp x.com