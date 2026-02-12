Fulminacci in vista di Sanremo 2026 | Un nuovo disco un corto e il debutto nei palazzetti

Da spettacolo.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fulminacci annuncia un nuovo disco, un cortometraggio e il debutto nei palazzetti. In vista del Festival, il cantante si apre alla stampa e svela i suoi prossimi progetti, tra musica e cinema, lasciando intendere che sarà un anno ricco di novità.

Ecco cosa ha raccontato Fulminacci nell’incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al  Festival di Sanremo 2026,  dall’annuncio dell’album a quello di un corto. Fulminacci è uno dei 30 Big in gara al  Festival di Sanremo 2026.  Nell’incontro con la stampa ha raccontato qualche dettaglio in più riguardo alla canzone che proporrà sul palco dell’Ariston, dal titolo  Stupida sfortuna: « Presento un brano onesto, ha un arrangiamento sin dall’inizio orchestrale e non è stato adattato per il contesto, è arrivato in modo chiaro, si presta a quel palco. Ne ho presentata un’altra di canzone, la troverete nel disco, indovinate quale, la scelta l’ha fatta poi Carlo Conti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

fulminacci in vista di sanremo 2026 un nuovo disco un corto e il debutto nei palazzetti

© Spettacolo.eu - Fulminacci in vista di Sanremo 2026: «Un nuovo disco, un corto e il debutto nei palazzetti»

Approfondimenti su Sanremo 2026

Elodie annuncia il nuovo tour nei palazzetti nel 2027, i biglietti

Sanremo 2026, Fulminacci: "Torno per divertirmi, il quinto posto è l'ideale"

Fulminacci torna al festival di Sanremo con un sorriso e senza troppi pensieri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fulminacci é arrivato a Sanremo e sta rilasciando una piccola intervista al Tg

Video Fulminacci é arrivato a Sanremo e sta rilasciando una piccola intervista al Tg

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fulminacci torna con Stupida sfortuna: Una canzone onesta. Il podio? Meglio il quinto posto; Fulminacci a Sanremo: Mi sono lasciato con l'amore della mia vita e sono regredito. Fagnani con me sul palco? Adoro le persone vere; Fulminacci, Sanremo e la Stupida sfortuna di essere bambini per sempre: l’intervista; Fulminacci a Sanremo sfida la Stupida Sfortuna: Duetto con Francesca Fagnani perché è austera e materna. La gara? Vorrei arrivare quinto...

fulminacci in vista diFULMINACCI annuncia oggi CALCINACCI: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzoIn vista della sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Stupida sfortuna, Fulminacci svela oggi il suo nuovo progetto discografico: Calcinacci, in uscita venerdì 1 ... megamodo.com

fulminacci in vista diSanremo 2026, Fulminacci torna con Stupida sfortuna: Una canzone onesta. Il podio? Meglio il quinto postoFulminacci torna al Festival con Stupida sfortuna, un brano che ha già destato la curiosità dei fan e i commenti positivi dei critici ... dire.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.