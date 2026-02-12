Fulminacci annuncia un nuovo disco, un cortometraggio e il debutto nei palazzetti. In vista del Festival, il cantante si apre alla stampa e svela i suoi prossimi progetti, tra musica e cinema, lasciando intendere che sarà un anno ricco di novità.

Ecco cosa ha raccontato Fulminacci nell’incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dall’annuncio dell’album a quello di un corto. Fulminacci è uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Nell’incontro con la stampa ha raccontato qualche dettaglio in più riguardo alla canzone che proporrà sul palco dell’Ariston, dal titolo Stupida sfortuna: « Presento un brano onesto, ha un arrangiamento sin dall’inizio orchestrale e non è stato adattato per il contesto, è arrivato in modo chiaro, si presta a quel palco. Ne ho presentata un’altra di canzone, la troverete nel disco, indovinate quale, la scelta l’ha fatta poi Carlo Conti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Fulminacci in vista di Sanremo 2026: «Un nuovo disco, un corto e il debutto nei palazzetti»

Fulminacci torna al festival di Sanremo con un sorriso e senza troppi pensieri.

Fulminacci é arrivato a Sanremo e sta rilasciando una piccola intervista al Tg

FULMINACCI annuncia oggi CALCINACCI: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzoIn vista della sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Stupida sfortuna, Fulminacci svela oggi il suo nuovo progetto discografico: Calcinacci, in uscita venerdì 1 ... megamodo.com

Sanremo 2026, Fulminacci torna con Stupida sfortuna: Una canzone onesta. Il podio? Meglio il quinto postoFulminacci torna al Festival con Stupida sfortuna, un brano che ha già destato la curiosità dei fan e i commenti positivi dei critici ... dire.it

«Vorrei arrivare quinto. Sarei in alto ma non appena fuori dal podio. Il Premio della Critica Non credo che lo riceverò, lo daranno a qualcuno con un testo serio. Io parlo di sentimenti». Tra i nomi attesi al Festival di Sanremo 2026 c’è anche Fulminacci, che tor - facebook.com facebook