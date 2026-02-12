Fulminacci torna sul palco dell’Ariston cinque anni dopo il suo debutto. Questa volta, con il brano Stupida sfortuna, il cantante romano dice di voler solo divertirsi. Confessa che le sue piccole sfortune sono sempre le stesse: non trovare mai parcheggio e non aver mai vinto a tombola. Nel frattempo, annuncia il nuovo album Calcinacci e il primo tour nei palazzetti, mentre condivide un momento di cambiamento personale tra relazioni e musica.

Sul brano in gara a Sanremo, insiste su un concetto preciso: «È un brano giusto, una canzone onesta. Non è stato riarrangiato, non è stato scritto apposta per Sanremo. È una canzone che è stata subito lei, arrivata in modo chiaro». Sul rapporto con Sanremo: «Con la competizione non ho mai avuto un rapporto. Lo dirà la mia analista, se è perché in realtà sono molto legato e quindi voglio scappare. Il mio obiettivo è essere leggero e divertirmi. Faccio musica pop, quindi sono dentro le classifiche, dentro il calderone, ma non è lì il punto. Il successo è vedere la gente che canta ai miei concerti, vedere più persone possibili che cantano cose che mi piacciono». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Fulminacci a Sanremo 2026: «Il mio obiettivo è divertirmi. Non trovo mai parcheggio, non ho mai vinto a tombola, le piccole sfortune le ho tutte»

Enrico Nigiotti si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

Fulminacci é arrivato a Sanremo e sta rilasciando una piccola intervista al Tg

