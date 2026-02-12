Fucile modificato nascosto nel comodino | arrestato 19enne a Monreale

I carabinieri di Monreale hanno arrestato un ragazzo di 19 anni. Hanno trovato un fucile modificato nascosto nel comodino di casa sua. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto anche munizioni illegali. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e si è conclusa con il fermo del giovane, che ora si trova in caserma in attesa di processo.

Un diciannovenne è finito in manette a Monreale per detenzione illegale di armi e munizioni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, supportati dal pastore tedesco Dru, addestrato per individuare armi ed esplosivi. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno sorpreso il giovane mentre riposava. L’ispezione della camera da letto ha portato alla scoperta, all’interno del comodino, di un fucile calibro 22 con canna e calciolo alterati, accompagnato da nove cartucce dello stesso calibro e un proiettile calibro 9 corto. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Fucile modificato nascosto nel comodino: arrestato 19enne a Monreale Approfondimenti su Monreale Operazione Hashish nascosto tra auto e casa, sigilli a 2 panetti. Arrestato 19enne I Carabinieri di Santa Maria a Vico hanno arrestato un 19enne di Cervino con l’accusa di detenzione di droga. Nel parcheggio della scuola con pistola e fucile: 19enne denunciato Un giovane di 19 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nel parcheggio di una scuola con una pistola e un fucile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sardegna Cronaca - Scattato anche il sequestro di fucile, munizioni e bossoli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.