Frosinone dice basta alle etichette ingannevoli | ecco cosa cambierà per i prodotti alimentari

Frosinone mette fine alle etichette ingannevoli sui prodotti alimentari. L’amministrazione comunale, guidata dall’Assessore Mario Grieco, ha deciso di intervenire per rafforzare la tutela dei consumatori. È pronto un progetto di delibera che sarà portato in consiglio comunale per essere approvato. L’obiettivo è rendere più chiari e trasparenti le informazioni sui prodotti che si trovano sugli scaffali.

Il Comune spinge per maggiore trasparenza sull'origine delle materie prime e tutela dei consumatori, con una proposta da discutere in Consiglio In particolare, la proposta mira a sollecitare la modifica dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 9522013 (Codice doganale dell'Unione), che disciplina i criteri di individuazione dell'origine non preferenziale, prevedendo per i prodotti agricoli e alimentari una disciplina speciale in materia di determinazione dell'origine. Si propone, conseguentemente, che per tali prodotti l'origine sia individuata sulla base del luogo di provenienza delle materie prime, in coerenza con i principi di trasparenza e corretta informazione al consumatore previsti dal Regolamento (UE) n.

