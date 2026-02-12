Da Rho Fiera, Francesca Lollobrigida vince il secondo oro e si mette la mano sul cuore, mentre l’Italia canta l’Inno di Mameli. La pattinatrice di velocità regala un’altra grande soddisfazione agli appassionati, confermando il suo talento e portando a casa un risultato storico.

Da Rho Fiera arriva un’altra sinfonia d’oro per l’Italia e per il pattinaggio di velocità. La regala ancora una strepitosa Francesca Lollobrigida, che trionfa nei 5.000 metri con una gara semplicemente strepitosa. Sotto pressione per il grande tempo dell’olandese Marijn Conijn, l’azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. La sesta medaglia d’oro azzurra arriva col tempo di 6. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Freccia azzurra, Francesca Lollobrigida nella storia: secondo oro, mano sul cuore e Inno di Mameli

Francesca Lollobrigida ha vinto l'oro nei 3.

La festa olimpica inizia con una vittoria da sogno: una pattinatrice italiana conquista l'oro nel giorno del suo compleanno.

