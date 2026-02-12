Fratoianni e Bonelli difendono Albanese e gridano al complotto Antisemita? Ma quando mai

Fratoianni e Bonelli sono scesi in campo per difendere Albanese, accusata di essere coinvolta in un complotto. I due hanno subito respinto le accuse, definendole ingiuste e prive di fondamento. Nel frattempo, la Francia ha chiesto le dimissioni della funzionaria italiana, accusandola di aver agito in modo sbagliato. Albanese si trova al centro di una polemica internazionale, mentre i suoi sostenitori lanciano accuse di ingiustizie e tentativi di screditarla.

Povera Francesca Albanese, strapazzata dai cattivoni amici di Israele, adesso messa in mora dalla Francia che ne ha chiesto le dimissioni. Anche dopo il comizio filo Hamas dell’osservatrice Onu al Forum di Al Jazeera c’è chi, tra le file delle sinistre pro Pal, continua a difendere una signora fuori di testa che ha definito la mattanza del 7 ottobre un atto di legittima resistenza. Fratoianni in prima linea a difesa di Albanese. In prima linea non poteva mancare Nicola Fratoianni tifoso della prima ora. In compagnia di Angelo Bonelli che accusa la stampa e la destra di aver tagliato ad arte le parole pronunciata da Albanese per processarla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un’interrogazione parlamentare firmata da Schlein, Bonelli e Fratoianni solleva nuovamente la questione dello scioglimento di CasaPound, evidenziando le posizioni politiche e le preoccupazioni riguardo a questa realtà associativa.

