La campionessa di sci Federica Brignone ha ricevuto un messaggio speciale da Franzoni, che la ha definita “leggendaria”. La sciatrice azzurra ha confessato di averle scritto prima per mandarle un saluto e un incoraggiamento. Brignone, che tre anni fa si è infortunata gravemente, dice di sapere bene cosa significa tornare in pista dopo un incidente serio. La sua forza e determinazione sono sotto gli occhi di tutti, e ora anche Franzoni le rende omaggio con parole di stima.

"So cosa vuol dire tornare da un infortunio grave mi è successo tre anni fa ormai e già tornare è una gran cosa. Se c'è qualcuno che se lo merita è sicuramente lei. Ha dato una grande dimostrazione di coraggio e forza e di come una persona con tanta volontà riesca a raggiungere risultati incredibili": così Giovanni Franzoni, argento in discesa libera, sull'oro al superG conquistato da Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni su Federica Brignone: "Leggendaria! Le ho scritto prima per dirle che..."

Approfondimenti su Federica Brignone

Durante un evento, Franzoni ha parlato di Federica Brignone, definendola leggendaria.

Federica Brignone si prepara per la stagione invernale, con le prime gare previste a gennaio in vista delle Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Gustav Thöni incorona Giovanni Franzoni per Milano Cortina 2026: È favoloso, e gli azzurri conoscono bene Bormio... · Sci alpino; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Franzoni e Paris già protagonisti nei test delle Olimpiadi Milano Cortina: per Brignone tutto rimandato; Lollobrigida, il primo oro è il più bello. Brignone ha deciso: fa la libera.

Milano Cortina: Franzoni a Brignone 'sei leggendaria, sembra una fiaba'È stata leggendaria. L'argento olimpico in discesa libera Giovanni Franzoni scrive a Federica Brignone, oro olimpico in Super G. Le ho mandato prima un messaggio - rivela Franzoni, festeggiato oggi ... ansa.it

Olimpiadi 2026, Franzoni: Brignone leggendaria, le ho detto ‘sembra una fiaba’Ho scritto a Federica leggendaria, so cosa significa tornare da un infortunio grave, mi è successo tre anni fa, già tornare è una grande cosa ma tornate e ... lapresse.it

Complimenti alla sciatrice italiana Federica Brignone che ha vinto la medaglia d’oro nella gara di Super-G delle Olimpiadi invernali, sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina. È un risultato eccezionale e inaspettato: Brignone, una delle più forti sciatrici italian - facebook.com facebook

IN STATO DI GRAZIA Deborah Compagnoni, Dorothea Wierer, Federica Brignone… Date il benvenuto a FRANCY LOLLOBRIGIDA! Il club delle atlete azzurre con quattro medaglie olimpiche si allargaaaaaa! #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 @milanoc x.com