Franzoni | Il superG non è andato come volevo Festeggiamenti? Recupererò

Franzoni non ha nascosto la delusione dopo la gara di superG. “Non è andato come volevo”, ha detto, ammettendo di non aver festeggiato nulla. “Da un mese e mezzo ci sono risultati da celebrare, ma non sono riuscito a fare nulla”. Il campione si prepara a recuperare, convinto di poter tornare presto competitivo.

"Non ho praticamente festeggiato, è da un mese e mezzo che ci sono risultati da festeggiare, ma non sono riuscito a fare nulla. Gli ultimi anni sono stati veramente tosti, a ripensare che due anni fa ero ancora in Coppa Europa a partire col pettorale numero 60 e oggi sono vice campione olimpico fa un po' strano, ma quando le cose iniziano a girare e aumenta la fiducia i risultati arrivano uno dietro l'altro": così Giovanni Franzoni, parlando a Casa Italia a Livigno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovanni Franzoni ha conquistato il superG di Wengen, un risultato che sottolinea il suo talento e la sua crescita nel circuito internazionale.

