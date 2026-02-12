Frane a Salerno e provincia i sindacati | Subito una mappatura delle aree di rischio e un tavolo in Prefettura

Le frane continuano a mettere in crisi Salerno e la sua provincia. I sindacati chiedono subito una mappatura delle zone a rischio e un tavolo in Prefettura per affrontare la situazione. In questi giorni sono stati diversi gli episodi di dissesto, e le organizzazioni chiedono interventi strutturali per mettere in sicurezza le aree colpite. La richiesta è chiara: bisogna agire in fretta prima che aumentino i danni e i pericoli per le comunità locali.

Chiedono interventi strutturali e la convocazione urgente in Prefettura, la Cgil Salerno, la Filt Cgil, la Flai Cgil, la Fp Cgil e la Fillea Cgil che lanciano l’allarme per la sequenza di episodi degli ultimi giorni. Dalla Costiera al Cilento, infatti, risulta a rischio la sicurezza di cittadini e lavoratori e si interrompono servizi essenziali, creando danni pesanti al tessuto economico. Le organizzazioni sindacali, nella missiva inviata questa mattina alla Prefettura, alla Regione, all’Anas e alla Provincia, hanno richiamato l’attenzione su due episodi emblematici: la frana lungo la SS163 Amalfitana, arteria vitale per la mobilità della Costiera, e quella registrata sull’asse viario di collegamento tra lo svincolo autostradale di Salerno Centro e il Porto di Salerno, infrastruttura strategica per traffico merci e accessibilità portuale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Frane

In Italia, milioni di persone vivono in zone a rischio frane.

A Trieste, oltre 600 persone vivono in zone a rischio frana.

Ultime notizie su Salerno Frane

