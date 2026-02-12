Francia piano per il futuro | sostegno alla fertilità e lotta al calo delle nascite tra i giovani

Parigi presenta un nuovo piano per rilanciare la natalità. Il governo francese ha annunciato misure concrete per sostenere le famiglie e incentivare le nascite tra i giovani. Le iniziative prevedono aiuti economici, semplificazioni burocratiche e servizi di supporto alle famiglie, con l’obiettivo di invertire il trend negativo che vede sempre meno bambini nascere nel paese. Si tratta di un intervento deciso, che punta a cambiare rotta e a dare nuova speranza alle future generazioni.

Parigi punta alla “rinascita demografica”: un piano per sostenere la fertilità e affrontare il calo delle nascite. Il governo francese ha lanciato una strategia nazionale articolata per contrastare il declino delle nascite, un fenomeno che preoccupa profondamente l’esecutivo e che minaccia la sostenibilità del modello sociale francese. Il piano, presentato il 12 febbraio 2026, si concentra in particolare sui giovani di 29 anni, un’età considerata cruciale per le decisioni relative alla genitorialità, e prevede una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione sulla salute riproduttiva all’apertura di nuovi centri per la crioconservazione degli ovuli.🔗 Leggi su Ameve.eu

