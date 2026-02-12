Francia giovane ricoverato con una granata della Prima guerra mondiale nel retto | intervento riuscito

Un giovane di 24 anni si presenta in ospedale a Tolosa con una granata della Prima guerra mondiale rimasta nel retto. I medici sono riusciti a intervenire e disinnescare l’ordigno, ma ora il ragazzo rischia conseguenze legali. La scoperta ha sorpreso i sanitari, che hanno deciso di operarlo d’urgenza per evitare danni più gravi.

Un giovane francese di 24 anni si presenta in ospedale a Tolosa con una granata della Prima guerra mondiale nel retto; intervento chirurgico e disinnesco riusciti, ora rischia conseguenze legali.. Un episodio fuori dal comune ha sconvolto la notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio all’ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia. Un ragazzo francese di 24 anni si è presentato in pronto soccorso lamentando forti dolori addominali, ma ciò che i medici hanno scoperto durante gli esami ha lasciato tutti senza parole: il giovane aveva una granata della Prima guerra mondiale nel retto. Secondo quanto riportato da Ladepeche, il reperto risale al 1918, misura circa 16 centimetri di lunghezza e 4 di diametro, e sarebbe stato raccolto in un campo dal paziente stesso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

