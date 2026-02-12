Francesca Lollobrigida conquista l' oro anche nei 5.000 metri di Milano-Cortina 2026

A due giri dalla fine della gara dei 5.000 metri di pattinaggio su ghiaccio, Francesca Lollobrigida sorride mentre taglia il traguardo in prima posizione. La campionessa italiana conquista l’oro e si aggiudica la medaglia più prestigiosa. La gara si è chiusa con un’ultima volata intensa, che ha visto Lollobrigida superare gli avversari e festeggiare davanti al pubblico.

A due giri dal termine della gara dei 5.000 metri di Pattinaggio di velocità su ghiaccio alla Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il ghigno di fatica di Francesca Lollobrigida è scivolato in un sorriso. Il cronometro segnava oltre un secondo di vantaggio sull'olandese Merel Conijn. Tanto, ma non abbastanza per essere sicuri della vittoria. Serviva continuare ad andare forte, nonostante le gambe iniziavano a indurirsi, i polmoni bruciare, il cuore battere a ritmo di techno hardcore. Anche perché l'olandese aveva chiuso in crescendo, migliorando continuamente negli ultimi tre giri, salendo virtualmente gradino dopo gradino il podio olimpico, e chiudendo l'ultimi in 31 secondi e 87, ben più veloce di quelli che stava inanellando l'atleta italiana.

