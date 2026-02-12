Francesca Albanese | Falsità su di me

Francesca Albanese si difende dopo le polemiche. La relatrice Onu ha chiarito di non aver mai definito Israele

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi.

Francesca Albanese: ecco cosa penso di Hamas

Francesca Albanese dopo la richiesta di Francia e Germania: Mai dette quelle parole su Israele, non mi dimettoA Fanpage.it la relatrice speciale dell'ONU smentisce le frasi a lei attribuite e respinge le accuse: Nessuno ha verificato le fonti, sono vittima ... fanpage.it

Onu: Non condividiamo gran parte di ciò che dice Francesca AlbaneseFrancesca Albanese? Non siamo d'accordo con gran parte di ciò che dice . A dirlo, dopo che Francia e Germania hanno chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i ... adnkronos.com