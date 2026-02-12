Francesca Albanese accusata ingiustamente Mattarella intervenga | la petizione su IoScelgo dopo l’attacco di Francia e Germania
La petizione su IoScelgo chiede che Sergio Mattarella intervenga per difendere Francesca Albanese, accusata ingiustamente da Francia e Germania. La docente e ricercatrice sta ricevendo molte attestazioni di solidarietà, mentre si aspetta una risposta ufficiale.
Francesca Albanese è stata accusata ingiustamente dalla Francia e per questo Sergio Mattarella dovrebbe intervenire. Lo chiede una petizione lanciata sulla piattaforma IoScelgo (qui per firmare) dopo il caso aperto dal ministro per gli Affari esteri francesi, Jean-Noël Barrot, che ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale Onu per la Palestina accusandola di antisemitismo e di aver “preso di mira Israele come popolo e come nazione” durante un intervento al forum di Al Jazeera. Un’accusa per frasi che Albanese non ha mai detto. Nonostante le evidenze ( il video integrale del suo intervento è disponibile qui ), il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, oggi ha seguito a ruota l’omologo francese, chiedendo anche lui le dimissioni della relatrice speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
