La petizione su IoScelgo chiede che Sergio Mattarella intervenga per difendere Francesca Albanese, accusata ingiustamente da Francia e Germania. La docente e ricercatrice sta ricevendo molte attestazioni di solidarietà, mentre si aspetta una risposta ufficiale.

Francesca Albanese è stata accusata ingiustamente dalla Francia e per questo Sergio Mattarella dovrebbe intervenire. Lo chiede una petizione lanciata sulla piattaforma IoScelgo (qui per firmare) dopo il caso aperto dal ministro per gli Affari esteri francesi, Jean-Noël Barrot, che ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale Onu per la Palestina accusandola di antisemitismo e di aver “preso di mira Israele come popolo e come nazione” durante un intervento al forum di Al Jazeera. Un’accusa per frasi che Albanese non ha mai detto. Nonostante le evidenze ( il video integrale del suo intervento è disponibile qui ), il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, oggi ha seguito a ruota l’omologo francese, chiedendo anche lui le dimissioni della relatrice speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Francesca Albanese accusata ingiustamente, Mattarella intervenga”: la petizione su IoScelgo dopo l’attacco di Francia e Germania

Approfondimenti su Francesca Albanese

Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina.

La Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

Ultime notizie su Francesca Albanese

