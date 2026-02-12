Frana sulla Statale | Comune pronto è urgente la firma dell’Anas

Una frana sulla Statale 66, poco sopra Borghetto, ha portato i residenti a chiedere interventi rapidi. Il Comune si dice pronto, ma ora serve subito la firma dell’Anas per partire con i lavori. Nel frattempo, si aggiungono i problemi causati dalla presenza di un semaforo, che complica il traffico e aumenta l’ansia tra chi vive in zona. La situazione resta critica e l’attesa di un’azione concreta si fa sempre più stretta.

La comparsa di un semaforo sulla Statale 66, poco sopra Borghetto, ha generato forte preoccupazione tra i residenti della Montagna Pistoiese. L’Anas ha istituito un senso unico alternato a causa di una frana che si è verificata a valle della strada statale, con il cedimento localizzato sotto il piano viabile. Una situazione che ha riportato alla memoria il drammatico episodio della ghiacciaia della Madonnina del gennaio 2000. Il territorio montano vive ormai in uno stato di allerta permanente. La fragilità del suolo è tale che ogni precipitazione, anche non eccezionale, genera apprensione. Eppure le risorse per riprogettare il collegamento con il fondovalle esistono: la Regione ha stanziato 80mila euro per la progettazione, ma l’Anas non ha ancora firmato la convenzione necessaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

