Frana Niscemi riunione dei consigli regionali | attivare il fondo UE per le calamità

Questa mattina i consigli regionali italiani si sono riuniti a Niscemi, in Sicilia, per discutere della frana che ha colpito il paese. Chiedono di attivare subito il fondo dell’Unione Europea per le calamità e di rafforzare la Protezione Civile europea. La situazione resta critica e i rappresentanti regionali vogliono risposte rapide per aiutare le comunità colpite.

Frana di Niscemi: i Consigli Regionali d'Italia chiedono fondi UE e una Protezione Civile europea. Niscemi, Sicilia, è stata oggi il palcoscenico di un'importante riunione straordinaria che ha visto convergere i consigli regionali italiani. L'obiettivo: individuare strategie concrete per attivare fondi europei destinati alla ricostruzione e alla prevenzione di calamità naturali, dopo la recente frana e il ciclone Harry che hanno colpito la regione. L'incontro, svoltosi il 12 febbraio 2026, ha portato all'approvazione di un ordine del giorno per promuovere iniziative di solidarietà e sollecitare un intervento a livello comunitario.

